Chablais gourmand – Avec Roxane, le choc est bonne pâte La pâtissière des Patarox confectionne de délicieuses pâtes à tartiner avec des ingrédients sains, dans une douzaine de parfums à faire saliver petits et grands. David Moginier

Roxane Sonner dans son jardin de Lavey avec un choix de ses pâtes à tartiner. Chantal Dervey/24 heures

On l’a connue comme l’Amie Caouette, on la retrouve désormais sous le nom Les Patarox. Mais ce sont toujours les mêmes délicieuses pâtes à tartiner que fabrique Roxane Sonner dans la cuisine de sa mère. «J’ai toujours adoré la Nutella, de façon un peu régressive, sur une crêpe au marché par exemple.» La jeune femme l’admet, la spécialité italienne aux noisettes et à l’huile de palme n’est pas saine du tout et détruit la forêt indonésienne. Alors que ses pâtes à elle, les pâtes à Rox donc, ne contiennent que des ingrédients de pâtisserie, bons et sains.