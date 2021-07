Littérature romande – Avec sa nouvelle revue, LivreSuisse incite à lire local L’association qui regroupe éditeurs, diffuseurs et libraires a lancé une publication semestrielle gratuite pour promouvoir la production romande. Caroline Rieder

Après le confinement de l’an passé, les librairies ont connu un heureux et durable afflux de clients, le livre étant un des seuls biens culturels accessibles. Mais cela n’a pas forcément bénéficié aux productions romandes.

Après sa campagne «J’achète un livre suisse» l’an passé, l’association LivreSuisse, qui réunit plus de 120 librairies, maisons d’éditions et diffuseurs en Suisse romande, a fait un pas de plus avec la création d’une revue semestrielle gratuite.

Son secrétaire général Olivier Babel s’en explique: «Le lecteur est a priori peu sensible à l’éditeur du livre qu’il achète ou à la nationalité de l’auteur. Il ne sait donc pas que 80% des livres qu’il découvre en librairie sont importés, principalement de France, alors que près de 1800 livres sont publiés chaque année en Suisse romande.»