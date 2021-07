On nage dès samedi – Avec sa piscine, Cossonay entre dans le grand bain Initié il y a dix ans, ce projet de piscine, qui rassemble 17 communes, est à bout touchant. L’inauguration aura lieu le 17 juillet prochain. Visite des lieux. Maxime Schwarb

La piscine de Cossonay, qui fédère 17 communes autour de l’ancien chef-lieu, ouvre ses portes ce samedi 17 juillet avec deux bassins et une volonté affirmée de jouer un rôle au niveau sportif. CHRISTIAN BRUN

Construire une piscine couverte ne manque pas de panache et le projet peut parfois prendre l’eau comme le Centre aquatique de Morges, touché puis coulé en marge d’un référendum à l’automne 2020. À Cossonay, on évoque d’ailleurs volontiers une course d’endurance plutôt qu’un 50 mètres nage libre pour résumer l’épopée alors que le bassin ouvre ses portes ce samedi. «Cela n’a pas toujours été simple», en rigole aujourd’hui Frédéric Rossi, président de l’association intercommunale de la piscine des Chavannes (ASPIC), qui a lancé l’affaire en 2011 pour un début des travaux en 2019 qui fédère 17 communes.