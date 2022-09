Nouveauté musicale – Avec «Saint-Clair», Benjamin Biolay réussit son Cantique des cantiques Dans un nouvel album miraculeux, le chanteur parle de ruptures amoureuses et regarde vers le Ciel. Seize chansons comme des prières qui le placent définitivement en commandeur de la chanson de France. Christophe Passer

Benjamin Biolay signe un 10e album d’une élégance folle, où il se met à nu comme nul autre. MATHIEU CESAR / UNIVERSAL MUSIC

Il existe quelque chose de foutraque chez Biolay. Un mélange inédit des genres, pop, rock, chanson, cordes élégantes, cuivres classiques ou jazzy, qui fait ressembler tout cela à une église du Sud un peu baroque. Le personnage est de la même eau: celle d’un trouble, d’un entre-deux Velvet et Trenet qui lui donne une modernité rare, un truc à lui seulement, comme si ses chansons étaient des ex-voto, remerciant sans cesse, et sous lunettes noires, pour les instants douloureux, les souffrances qui demeurent sœurs de la beauté et des rencontres fortes.