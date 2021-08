Il retrouve son ancien club – Avec Saint-Prex, Roland Müller sera le petit qui veut arrêter Servette En Coupe de Suisse dimanche (15 h), les Grenat affronteront celui qui fut leur portier entre 2013 et 2016. Le Germano-Philippin raconte comment il est arrivé sur La Côte. Valentin Schnorhk

Marié à la fille du président Bernard Brodard, Roland Müller défend les couleurs de Saint-Prex depuis le début de l’année: «Ça, c’est vraiment le foot», clame-t-il. JEAN-PAUL GUINNARD

«Il y a Sauthier, Frick et Cespedes.» Roland Müller fait le compte, dans un français encore hésitant mais qu’il tient à parler. À Servette, il ne reste plus que trois joueurs que le gardien a côtoyés durant son époque genevoise, entre 2013 et 2016. Le temps d’un match de Coupe de Suisse dimanche (15 h), il se retrouvera face à eux, dans la peau du petit qui rêve d’un exploit, avec son équipe de Saint-Prex.

Le destin est parfois étonnant. Roland Müller n’aurait jamais dû atterrir En Marcy, lui l’enfant de Cologne. Bien loin du terrain principal du petit club de 2e ligue inter, situé entre une route cantonale et un champ et au pied d’un immeuble locatif bien trop proche pour être à l’abri des dégagements maladroits. Mais c’est en effet dans ce contexte que le portier de 33 ans retrace son histoire, lui qui y tient la buvette avec sa belle-sœur.