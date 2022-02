Montres et blockchain – Avec SevenFriday, l’horlogerie fait un pas dans le métavers En parallèle à sa nouvelle montre dédiée à l’année du Tigre, la marque zurichoise édite des vignettes virtuelles collectors. Ivan Radja

Les vignettes virtuelles, ou «collectibles», sont proposées à 25 dollars pièce à l’achat d’une SevenFriday de la collection T-Tiger. DR

Ah, être présent dans le métavers! L’art a ouvert la brèche, les vêtements ont suivi, les articles de sport aussi (Nike), et le luxe fait les cent pas devant l’entrée. Y aller? Comment? L’horlogerie n’est pas en reste, mais se limite essentiellement pour l’instant à sécuriser ses garde-temps grâce à la blockchain. SevenFriday s’y met aussi, en les certifiant grâce à des NFT (Non Fongible Token), ces jetons uniques, non interchangeables, qui garantissent la propriété de tel ou tel objet virtuel – une œuvre d’art ou une montre. Une traçabilité et une sécurité parfaites, capitales dans un secteur où les contrefaçons font rage.