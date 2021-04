On a testé le DJI FPV – Avec son dernier drone, DJI démocratise le vol en immersion Le géant chinois sort un quadroptère à piloter avec un casque sur la tête. Une véritable fusée filant à 140km/h, mais qui requiert, pour être pleinement exploitée, de solides compétences de pilotage. Christophe Pinol

Jusqu’à présent, il y avait, d’une part, les drones traditionnels, largement assistés par toute une série de stabilisateurs et commandés depuis une manette équipée d’un écran; de l’autre, ceux de compétition, pilotés en immersion à la première personne (FPV, pour First Person View) grâce à un casque dédié. Des machines à sensations fortes, mais réservées aux puristes ayant des notions de modélisme, de soudure et d’électronique, et surtout avec de nombreuses heures de vol à leur actif.

DJI, le géant chinois du marché, vient aujourd’hui bouleverser cet écosystème avec un appareil révolutionnaire – sobrement baptisé FPV – qui rend enfin accessible ce monde au grand public. Un engin hybride, de petit gabarit (795 grammes), qui se pilote comme si on était à son bord, tout en proposant aussi les facilités du drone de loisir: stabilisateurs et capteurs de collision, retour automatique au point de départ… Soit le meilleur des deux mondes. Le tout est prêt à voler aussitôt sorti de sa boîte.