Présidentielle américaine – Avec son discours sur l’état de l’Union, Joe Biden vise 2024 Le président compte se servir de son grand discours de politique générale, ce mardi, pour préparer le terrain à un nouveau mandat à la Maison-Blanche. Alexis Buisson - New York

Joe Biden entouré de militants démocrates portant des pancartes «Go Joe» («Vas-y Joe»), lors du congrès du parti, le 3 février à Philadelphie. Il devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines. KEYSTONE/Patrick Semansky

C’est un rituel qui remonte à 1790, à l’aube de la république américaine. Tous les ans, le président des États-Unis se présente devant les représentants des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), réunis sous les ors du Capitole, pour faire le bilan de l’année écoulée et tracer les priorités pour celle qui s’ouvre. Joe Biden se prêtera à l’exercice du «discours sur l’état de l’Union», ce mardi 7 février, pour la deuxième fois de son mandat, et la première fois depuis que les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants.