Les mémoires du prince – Avec son livre, Harry afflige et désole les Britanniques Les révélations du «Suppléant» ont fait chuter sa popularité. Le Royaume-Uni est partagé entre consternation et tristesse devant le déballage du prince.

Tristan de Bourbon - Londres

Le livre «Spare» du prince Harry («Le Suppléant» dans sa traduction française) est en vente depuis mardi, après des semaines de révélations bien orchestrées. Londres, 10 janvier 2023. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Le magasin Waterstones installé aux abords de Piccadilly Circus n’a pas fait dans le détail: la plus grande librairie d’Europe a décoré la moitié de son imposante devanture avec des exemplaires et des posters de la couverture du «Suppléant», l’autobiographie du duc de Sussex, plus connu comme le prince Harry.