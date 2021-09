De retour en Suisse – Avec Soprano, Marseille retrouve Lausanne Avant de devenir une pop star dont le nouvel album confirme le statut, le rappeur a bien connu la capitale vaudoise. Souvenirs. Francois Barras

Le décorum rétrofuturiste des eighties donne l’inspiration et la teinte du Soprano nouveau, tout synthétique en «Chasseur d’étoile».

Il y a vingt ans, on aurait retrouvé Soprano dans un Flon vibrant encore de la mécanique de bric et de broc faite de magasins de fripes, de locaux de répétition, de bistrots et d’entrepôts.

Le Marseillais y avait ses habitudes, plutôt ses repères: il représentait alors un quart du groupe Psy 4 de la Rime, vedette du rap francophone et, à ce titre, visiteur régulier de la capitale vaudoise et de ses infrastructures hip-hop réputées.

L’époque a changé, Soprano aussi: il revient à Lausanne en star de la pop et reçoit dans l’enceinte végétale d’un hôtel de la gare, meilleur moyen de causer au soleil sans être assailli par des légions de fans que l’ancien coach de «The Voice» ne manquerait pas de rameuter – il espère d’ailleurs réunir à la Pontaise 40’000 personnes en juin 2022, si le Covid et la météo le permettent.