Roland-Garros 2023 – «Avec Stan Wawrinka, tout se passe dans la tête» Son entraîneur Magnus Norman parle du Vaudois, qui attendait un succès en Grand Chelem depuis janvier 2021. Mais pourquoi s’inflige-t-il tout ça, à 38 ans? Daniel Visentini Paris

Stan Wawrinka a dû batailler 4 h 35 pour éliminer Albert Ramos-Vinolas au premier tour de Roland-Garros. Il a travaillé dur pour y arriver. KEYSTONE

Funambule sur le fil de son propre destin, Stan Wawrinka avance au-dessus du vide. Mais le vide, c’est quoi quand on est une star? Oui, quand on pénètre dans l’enceinte du court N° 14 de Roland-Garros et que tout le public, massé, scande son nom, quelle est la nature du vertige? Transpire-t-il la peur, l’addiction, l’obsession ou un peu des trois? Et 4 h 35 plus tard, passées suspendu entre équilibre parfait et disharmonies chroniques, comment vit-on sa première victoire en Grand Chelem depuis janvier 2021? À 38 ans?