Football – Super League – Avec Super Mario, Lucerne a retrouvé espoir

C’est déjà le match de toutes les épithètes, chacune s’ajoutant à la précédente pour former le pesant cortège. Lausanne-Lucerne, dimanche: match de la peur, des cancres, des illusions perdues, des lanternes rouges, de la dernière chance. C’est aussi la rencontre des extrêmes. Vaudois et Lucernois ont tous deux placé l’opération de maintien dans les mains d’un nouvel entraîneur; deux profils diamétralement opposés.

À la Tuilière, c’est le Français Alain Casanova (60 ans) qui, sans équipe depuis deux ans et demi, a été parachuté à la tête du LS par Ineos: quatre matches, quatre défaites, un 5-4-1 minimaliste, une dernière place au classement. À Lucerne, confiance a été donnée au Liechtensteinois Mario Frick (47 ans) par le comité du club, unanime autour de son président Stefan Wolf pour l’engagement de quelqu’un qui connaît bien le football suisse et qui entraînait Vaduz: quatre matches, quatre points, une lanterne rouge abandonnée aux Vaudois et des promesses qui se dessinent dans un 4-4-2 joueur.