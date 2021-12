Élections au Conseil d’État 2022 – Avec trois candidats, les Vert’libéraux affichent leur indépendance Cloé Pointet, Jérôme De Benedictis et Graziella Schaller défendront les couleurs du petit parti qui monte. Sans alliance. Jérôme Cachin

Cloé Pointet, 22 ans, siège au sein du législatif cantonal. Jerome De Benedictis, 32 ans, est le syndic d’Échandens. Graziella Schaller, 65 ans, est cheffe du groupe des députés au Grand Conseil vaudois. DR

Deux jeunes et une retraitée: c’est le trio que les Vert’libéraux vaudois lancent dans la course au Conseil d’État. Mardi soir, à huis clos, l’assemblée du parti a fixé la stratégie pour cette élection. Le trio formé de Cloé Pointet, Jérôme De Benedictis et Graziella Schaller a été désigné «par acclamation», rapporte la présidente, Claire Richard.



Les Vert’libéraux tournent ainsi le dos à la stratégie de la candidature unique, plus compatible pour une alliance avec le PLR et l’UDC. Cette stratégie a été privilégiée lors des élections cantonales de 2017 avec François Pointet, puis Isabelle Chevalley au second tour, sur une liste commune avec le PLR et l’UDC.