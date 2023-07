50’000 éclairs en une nuit – Avec une intensité record, la foudre a fait des ravages Deux habitations sont parties en fumée en raison des violents orages d’hier soir, l’une à Blonay et l’autre à Épalinges. Et les innombrables éclairs ont causé bien d’autres dégâts. Marine Dupasquier

À Épalinges, le feu de toiture s’est déclenché à cause de la foudre. L’incendie est désormais maîtrisé. EJ/PML-SPSL

Il était 21 h 37, mardi 11 juillet, lorsque le premier des deux sinistres a été signalé à Épalinges. Alors que de violents orages s’abattaient sur le canton, la foudre est tombée sur le toit d’une villa. Ce dernier a été entièrement calciné et les deux habitants de la maison ont dû être relogés en urgence chez leurs voisins.

Quelques heures plus tard, dans l’est du canton, un bâtiment de Blonay-Saint-Légier a subi un sort similaire. Déclaré à 3 h 20, l’incendie dû à la foudre n’était toujours pas maîtrisé à 6 h, informe Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de la police cantonale. La maison de plusieurs étages a été détruite. Là encore, les occupants sont heureusement sains et saufs, mais l’Établissement cantonal d’assurance (ECA) nous apprenait mercredi en début d’après-midi que les flammes étaient reparties.

Interventions maousses

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si les deux bâtisses touchées étaient équipées d’un paratonnerre (lire l’encadré). «Les investigations sont toujours en cours», indique simplement l’ECA. Florian Cuche, l’inspecteur cantonal, précise par ailleurs que «les sapeurs-pompiers ont différents types d’action, qui sont adaptables en fonction de la situation. En cas d’orages, le risque de récidive d’éclairs dans le secteur doit être pris en compte.»

À 13 h 30 ce mercredi, l’ECA informait que les flammes étaient reparties dans le bâtiment de Blonay. SDIS Riviera

Ces deux catastrophes ont mobilisé d’importantes équipes de sauvetage. À Epalinges, 16 engins et 45 sapeurs-pompiers des SDIS Lausanne-Epalinges et Sorge sont intervenus, de même que la gendarmerie et différents collaborateurs de l’ECA. À Blonay, seize véhicules et 50 sapeurs-pompiers des SDIS Riviera et Lausanne-Epalinges sont venus à la rescousse. Une ambulance a également été appelée, ainsi que plusieurs inspecteurs de l’ECA.

Une femme foudroyée

La colère du ciel a causé des drames au-delà des frontières du Canton. Du côté de Villars-sur-Glâne (FR), une femme a été grièvement blessée mardi soir vers 20 h par la foudre, a indiqué la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. La victime de 27 ans marchait sur la promenade des Tilleuls, un chemin bordé d’arbres. Des témoins de l’accident ont pu aviser les secours et elle a été immédiatement transportée à l’hôpital.

Comment être en sécurité chez soi en temps orageux? En Suisse, la foudre est à l’origine d’un dommage de bâtiment sur trois. Elle peut déclencher un incendie en une fraction de seconde et causer de gros dégâts sur et dans le bâtiment. Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) donne de précieux conseils, qui sont à retrouver de manière exhaustive sur leur site. «Ce sont les impacts directs de foudre qui causent en règle générale les plus gros dégâts, décrit le centre. Dans le pire des cas, ils peuvent même embraser des bâtiments entiers. Toutefois, la plupart des impacts de foudre sont indirects.» Faites installer un paratonnerre. Ce n’est pas obligatoire en Suisse, sauf pour certains bâtiments à risque (par exemple si leur emplacement est très exposé). Pour les bâtiments sans paratonnerre, mettez en place une protection contre les surtensions. En effet, lors d’un orage, les appareils électriques peuvent subir une variation soudaine et intense de tension électrique, qui devient alors beaucoup plus forte que d'ordinaire. Sans protection contre la surtension, vous pouvez protéger dans une moindre mesure vos appareils importants au moyen de parasurtenseurs. Ou débranchez vos appareils électriques les plus importants si un orage est annoncé, de même que l’alimentation électrique, les câbles d’antenne, les lignes téléphoniques et de données. Ne prenez pas de douche ni de bain. La foudre peut se décharger à travers le tuyau d’eau de la baignoire ou de la douche. Ne passez aucun appel depuis votre téléphone fixe. Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile sans danger. Pendant un orage, c’est au milieu de la pièce que l’on est le plus en sécurité. L’intérieur d’une voiture, d’un wagon de chemin de fer ou d’un camping-car offre aussi une bonne protection Évitez tout contact avec les conduites métalliques menant à la maison depuis l’extérieur, telles que les conduites de gaz et d’eau, les lignes de télévision par câble et les lignes électriques, les câbles d’antenne et toutes les installations électriques.

À une échelle moins dramatique, une centaine d’interventions ont été nécessaires rien que sur le territoire vaudois. Les centrales téléphoniques des pompiers et de la police ont recensé pas moins de 700 appels entre mardi 19 h et mercredi 6 h. Ces deux corps de métier ont principalement accouru pour évacuer des branches d’arbres cassées et du mobilier qui s’était envolé. Plusieurs inondations ont aussi été signalées durant la nuit, principalement dans le Chablais, a indiqué Jean-Christophe Sauterel, interrogé par Keystone-ATS.

Plus de 50’000 éclairs dans le ciel suisse

MeteoNews a recensé plus de 50’000 éclairs dans le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi. AFP/Fabrice COFFRINI

Au-dessus du chaos terrestre, le ciel apocalyptique n’était que plus impressionnant, illuminé presque continuellement par une quantité astronomique d’éclairs. MeteoNews en a recensé plus de 50’000 en Suisse, soit plus du double que le record de l’an passé. La dernière fois qu’un nombre aussi important d’éclairs a été comptabilisé en vingt-quatre heures, c’était le 28 juin 2021. Jusqu’à mercredi matin 5 h, le service météorologique MeteoNews a annoncé 5526 zébrures lumineuses dans le canton.

Les orages dans la nuit de mardi à mercredi ont aussi apporté des rafales parfois tempétueuses, dépassant les 100 km/h en plaine. En Suisse romande, on retiendra 104 km/h à Bière (VD) et 108 km/h à Fahy (JU), précise l’Office fédéral de météorologie MétéoSuisse. Dans certaines régions, il a en outre grêlé. Et en termes de pluie, la nuit a été bien arrosée. Entre mardi 16 h et mercredi 16 h, 46mm sont tombés à Oron, 27mm à Vevey et 25mm à Pully et Aigle. À Lausanne, le pluviomètre indique 20mm sur les 24 dernières heures.

