Finances cantonales – Avec une minuscule retouche, le budget 2022 est approuvé Parmi la douzaine d’amendements déposés, une unique modification au projet initial a été acceptée. Simone Honegger

Un budget déficitaire mais un oui très clair de la part des députés vaudois. (Photo d’illustration) Keystone/Martial Trezzini

Le budget 2022 du Conseil d’État est sous toit. Non sans quelques débats nourris, le Grand Conseil a largement accepté la mouture du Conseil d’État (93 oui, 24 non, 9 abstentions). Seule une grande partie de l’UDC et la gauche non gouvernementale (EP) l’ont refusée. «Trop de charges, trop de postes, trop de taxes» pour les uns, «trop minimaliste par rapport aux coffres du canton remplis d’or et d’argent» pour les autres.

C’est la deuxième année consécutive que le budget est déficitaire. L’État de Vaud table sur une perte de 188 millions de francs pour un total des charges de 10,7 milliards de francs. La croissance des charges est de 2,8% (+291 millions) par rapport au budget précédent, alors que celle des revenus atteint les 2,6% (+267 millions, à 10,5 milliards). Les investissements se montent à près de 850 millions. Comme en 2021, les charges Covid ne sont pas portées à ce budget.