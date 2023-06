Football juniors – Avenches accueille 5000 enfants sur ses terrains Pour la première fois de son histoire, le Mémorial Sekulic, tournoi destiné aux juniors D, E et F de l’Association fribourgeoise de football (AFF), a lieu dans le canton de Vaud. Pierre-Alain Schlosser

Quelque 5000 enfants sont attendus, lors de trois journées dédiées au ballon rond. GETTY IMAGES

Au moment où on l’appelle, Jean-Michel Bardet est au four et au moulin. «Je suis en train de marquer les terrains pour ce week-end», raconte le président du FC Avenches. Il faut dire qu’il y a du boulot du côté de la commune broyarde. Ce week-end et le suivant, 5000 enfants ainsi que 15’000 spectateurs vont débarquer sur les 18 terrains spécialement aménagés pour le Mémorial Sekulic.



Le Mémorial qui? Sekulic, du nom de Branislav «Branko» Sekulic, un joueur né en 1906 à Belgrade qui a participé à la Coupe du monde en Uruguay, en 1930, avec la Yougoslavie. L’international (17 matches et 8 buts) a vécu une existence bouleversante. En 1941, il perd deux enfants lors du bombardement de Belgrade du 6 avril 1941. Il sera ensuite prisonnier des SS et déporté dans un camp, au nord de l’Allemagne.

Ancien entraîneur de l’Étoile Rouge de Belgrade et de l’équipe de Suisse, cet ancien joueur de GC dirigera Fribourg avec qui il fêtera l’ascension en LNA en 1960. Autant dire que cette figure du football a marqué les esprits dans le canton de Fribourg, dont la fédération cantonale (AFF) organise ce Mémorial cette année pour la 51e fois.

Mais pour la première fois de son histoire, ce tournoi aura lieu sur sol vaudois. «Cela fait une vingtaine d’années que l’on est affilié à l’AFF», raconte Jean-Michel Bardet. Une union décidée pour des raisons pragmatiques, à l’instar de Cudrefin et de Ressudens, dont les joueurs disputent également les championnats fribourgeois. «Il y a ainsi des regroupements juniors dans la région, poursuit le président avenchois. Nous montrons que la Broye est unie.»

Idée partie d’une 3e mi-temps

Pour organiser cette édition du Mémorial Sekulic, une demande a été faite en 2017 auprès de l’AFF. Une douzaine de personnes ont ensuite constitué un comité d’organisation. Il a fallu trouver des volontaires pour réaliser cette aventure. Ce week-end (juniors E samedi et juniors F dimanche), ainsi que le 1er juillet (juniors D), 400 bénévoles seront aux petits soins pour ces jeunes footballeurs. «Nous avons organisé 1000 places pour les repas des enfants à midi, mis sur pied six tonnelles et quatre ou cinq snacks. De nombreux habitants du village se sont mobilisés. Des jeunes des clubs voisins comme Domdidier vont aussi nous aider.»

Et dire que tout est parti d’une «troisième mi-temps», durant laquelle l’idée a germé. «Organiser un tel tournoi est stressant, mais c’est une telle fierté, poursuit le président dont on perçoit le bonheur d’organiser cet événement. Après ces deux week-ends, nous aurons l’impression d’avoir accompli quelque chose de grand.» À l’image de la carrière de Branko Sekulic, qui a quitté ce monde en 1968, à l’âge de 61 ans.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

