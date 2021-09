Concours complet d’équitation – Avenches accueille les Européens, 38 ans après Frauenfeld L’Institut équestre national d’Avenches (IENA) entre dans la cour des grands en organisant le Championnat continental, du 23 au 26 septembre. Pierre-Alain Schlosser

Le cavalier allemand Michael Jung (ici avec «Star Connection» , lors du concours complet d’Avenches en 2020) fera son retour sur le parcours vaudois. IENA - Serge Petrillo.

«Cela fait trente-huit ans que la Suisse n’a pas organisé un championnat d’Europe élite des cavaliers. La dernière fois, c’était en 1983 à Frauenfeld.» Jean-Pierre Kratzer est fier d’avoir pu reprendre au pied levé ces joutes continentales dédiées au concours complet (ndlr: épreuve qui inclut trois disciplines, le dressage, le saut et le cross-country).

«Il y a six mois, nous ne savions pas que nous allions préparer cet événement, souligne le président du comité d’organisation. Depuis mai, nous avons poursuivi toutes nos activités à l’IENA (Institut équestre national d’Avenches), soit 160 courses, deux concours hippiques et un concours complet 3* et 4*, ainsi que le Championnat de Suisse.»

Michael Jung en favori

Du 23 au 26 septembre, 73 concurrents provenant de 17 nations se disputeront les titres européens en individuel et par équipe. Ce qui promet un savoureux mano a mano entre Allemands et Britanniques.

La star du concours complet Michael Jung, double champion olympique en individuel à Londres et à Rio, sera notamment là. Ses coéquipiers Dirk Schrade ou Andreas Dibowski, champions olympiques par équipe seront aussi présents.

«Je vise un podium.» Robin Godel, champion de Suisse de concours complet

Côté britannique, Nicola Wilson (championne du monde par équipe 2010 et argentée aux JO de Londres), ainsi que Rosalind «Ros» Canter, championne du monde individuelle et par équipe à Tryon (USA), viseront également l’or à Avenches.

Côté suisse, à ne pas manquer Robin Godel. Le cavalier de Dompierre (FR) a des ambitions sur Grandeur de Lully. «Je vise un podium», annonce l’Olympien de 23 ans, champion de Suisse de concours complet.

Billetterie: www.ticketcorner.ch ou www.iena-events.ch/fr_fr/cce-2021/

