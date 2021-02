Gros crédit d’infrastructures – Avenches casse sa tirelire pour ses places de jeux Pour rénover quatre places de jeux, la Municipalité sollicite un montant de 850’000 francs. Sébastien Galliker

Plus centrée, la place de jeux de l’Ancienne Poste sera munie d’une balançoire pour les fauteuils roulants. SÉBASTIEN GALLIKER

Les enfants de la commune d’Avenches ont de quoi se réjouir. Si le Conseil communal valide la dépense de 848’800 francs sollicitée par l’Exécutif, ils bénéficieront prochainement de quatre places de jeux flambant neuves. Ce sera le cas de deux emplacements dans la cité romaine, mais aussi dans les villages d’Oleyres et de Donatyre.

«L’investissement est conséquent, mais après plusieurs interventions venues des rangs du Conseil, nous avons opté pour une remise à niveau complète de ces jeux, plutôt qu’un saucissonnage du dossier», explique la syndique, Roxanne Meyer Keller, en charge des Finances. La Commune a lancé son analyse dès 2019, puis formé une commission d’études en 2020, sous la conduite de Loris Piccin, municipal en charge des Dicastères extérieurs.

Quatre places

«Il est nécessaire de faire coïncider la demande des utilisateurs avec les activités possibles sur chaque emplacement. Ne mettre à la place de jeux de l’Ancienne Poste que des jeux pour les très jeunes, c’est omettre que cette place est unique au centre et qu’elle est autant utilisée par des jeunes et adolescents», mentionne la Municipalité dans son préavis. Tous les endroits seront ainsi dotés de tables, bancs et poubelles et les sols seront adaptés aux jeux et aux normes de sécurité.

«Après plusieurs interventions venues des rangs du Conseil, nous avons opté pour une remise à niveau complète de ces jeux, plutôt qu’un saucissonnage.» Roxanne Meyer Keller, syndique d’Avenches

L’investissement le plus conséquent sera consenti à l’Ancienne Poste, endroit le plus spacieux et centré, qui sera notamment muni d’une balançoire permettant l’accès des fauteuils roulants. Dans la toute récente zone sportive, des engins de fitness et un espace dédié aux très jeunes seront ajoutés. À Oleyres, la discrète place sera notamment équipée d’un terrain multisport. Enfin, à Donatyre, l’ancien half-pipe en béton sera maintenu, mais les jeux seront diversifiés.