Festival de musique militaire – Avenches dit au revoir à ses arènes avec un Tattoo coloré Le chantier de préservation de l’amphithéâtre romain empêchera les festivals d’y revenir avant 2027, au mieux. Sébastien Galliker

En lieu et place des arènes romaines, le festival de musique militaire Avenches Tattoo s’implantera sur le site du haras national dès 2023. CHRISTIAN BRUN

«J’espère que les travaux vont débuter dès la semaine prochaine et que cela ira le plus vite possible, parce que ça va faire une impression de grand vide pendant cinq ans.»