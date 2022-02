Nature et découvertes – Avenches double la mise de ses visites touristiques De 21 en 2021, le nombre de balades à la découverte des trésors d’Avenches passera à 40 en 2022. Sébastien Galliker

Face au succès de son premier programme de visites thématiques, Avenches Tourisme double la mise en 2022. JEAN-PAUL GUINNARD

Lancé l’an passé, le programme de visites guidées et ateliers publics d’Avenches Tourisme a rencontré un tel succès que l’équipe de l’Office du tourisme a mis les bouchées doubles pour proposer une quarantaine de rendez-vous en 2022. «Le concept est simple et abordable, ouvert à tout un chacun, pour tous les âges et par tous les temps pour autant qu’il y ait un minimum d’inscriptions», annonce Anne Pittet, responsable communication.

Prévues de jour comme de nuit, les visites sont toujours accompagnées d’un guide francophone ou germanophone et s’étendent de février à décembre. Les catégories vont de la famille aux animaux en passant, naturellement, par le passé romain.

Parmi les nouveautés 2022, le premier rendez-vous est prévu ce samedi 6 février, avec un atelier d’observation des animaux dans leur milieu naturel dans les pas d’un jeune photographe animalier. Les castors et leurs constructions fluviales (8 mai) ou les oiseaux nichant sur les rives du lac de Morat (20 février) sont aussi au menu, tout comme des ateliers de cuisine. Par exemple la cueillette et préparation d’ail des ours (23 avril), les asperges avenchoises (20 mai), voire la cuisine romaine selon d’antiques recettes (20 août). Fraîchement rénovée et ouverte au public, la tour de Benneville proposera aussi son regard à 360° sur le cœur de la vieille ville vue du ciel (25 juin et 7 août).

Avenches la romaine

Plusieurs visites à la découverte du passé de l’ancienne capitale helvète au temps des romains seront aussi à découvrir. «Il s’agit des thermes antiques, des trésors du dépôt archéologique, de la mosaïque de marbre découverte lors de fouilles en 2018 ou encore du riche passé gaulois», liste Anne Pittet. Comme d’antiques voyageurs, il sera aussi possible de se familiariser avec Aventicum lors d’une sortie en bateau sur le lac de Morat (27 août).

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

