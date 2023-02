Figures de l’histoire de France – Avenches met les femmes à l’honneur de ses conférences Après avoir présenté des Avenchois et des géants, le conférencier Michel Doleires célébrera des femmes françaises, ce printemps. Sébastien Galliker

Michel Doleires donnera ses conférences le samedi matin au Caveau de l’Hôtel de Ville d’Avenches. Jean-Paul Guinnard

La famille Jacob sous la Shoah, des femmes combattantes ou résistantes et la période de Mai 68. Telles sont les thématiques retenues pour quatre conférences que donnera Michel Doleires ce printemps, dès le samedi 4 mars. Dans le sillage d’une exposition sur la mort du général Guisan, l’ancien directeur de l’Office du tourisme et du Festival de musique militaire avait animé les derniers printemps, perturbés par la pandémie, avec des exposés sur des figures d’Avenches et des géants.

«J’ai choisi de présenter, lors de la première conférence, l’histoire d’une famille juive, les Jacob, et le destin d’une des filles qui deviendra plus tard Simone Veil.» Michel Doleires, conférencier

Cette année, son objectif se fixe donc principalement sur l’histoire contemporaine française du XXe siècle, marqué par deux guerres mondiales et l’explosion de l’antisémitisme. «C’est pourquoi j’ai choisi de présenter, lors de la première conférence, l’histoire d’une famille juive, les Jacob, et le destin d’une des filles qui deviendra plus tard Simone Veil», explique le conférencier.

Arrestation et déportation

Complètement intégrée dans la société française, cette famille va vivre ce que la plupart des Juifs ont connu sur notre continent, soit la traque, l’arrestation, la déportation et, pour un grand nombre d’entre eux, la mort. À son retour en France, Simone Veil redonne un sens à sa vie, entreprend des études et commence une carrière dans la magistrature.

«Lors de la seconde conférence, nous verrons dans quelles circonstances elle va être appelée au gouvernement, à la demande du président de la république, Valéry Giscard d’Estaing, pour défendre le projet de loi traitant de l’interruption volontaire de grossesse», reprend Michel Doleires, qui consacrera aussi une partie de son discours à l’avocate Gisèle Halimi.

En mai et juin, les femmes résistantes (Lucie Aubrac, Denise Vernay, sœur de Simone Veil, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle Anthonioz et Joséphine Baker) et la période de Mai 68, ou les trente jours ayant ébranlé la République, seront évoquées.

