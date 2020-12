Traitement des micropolluants – Avenches ne se presse pas pour la STEP régionale Validé à l’unanimité, un postulat propose d’attendre la prochaine législature pour étudier et voter les statuts de la future association intercantonale. Sébastien Galliker

La future STEP intercantonale de la Basse-Broye devrait s’implanter sur 2 hectares des 100 hectares de surface agricole de la zone AgriCo de Saint-Aubin, propriété du canton de Fribourg. VANESSA CARDOSO

L’objectif affiché du comité de pilotage (Copil) de la troisième STEP régionale de la région broyarde était ambitieux. Concernant sept communes fribourgeoises (Belmont-Broye, Saint-Aubin, Delley-Portalban, Gletterens, Courtepin, Grolley, Ponthaux) et quatre vaudoises (Avenches, Vully-les-Lacs, Cudrefin et Faoug), le projet devait se doter de statuts d’ici à la fin de la présente législature. «À nos yeux, cela aurait représenté une transition idéale pour le développement du projet par de nouvelles autorités», présente Michel Verdon, municipal de Vully-les-Lacs et président du Copil. Jeudi, Avenches a pourtant donné un bon coup de frein.