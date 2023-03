Carnaval avenchois – Avenches renoue avec les confettis mais s’inquiète de la suite Après trois hivers compliqués, le carnaval d’Avenches s’apprête à vivre une édition normale. Mais le comité souhaite passer la main. Sébastien Galliker

Président du carnaval d’Avenches depuis onze ans, Thierry Manzato quittera son poste après l’édition 2023 en cours de montage. PATRICK MARTIN/24HEURES

Enfin une vraie édition avec Guggenmusik, chars et plus de 2 tonnes de confettis. Après avoir dû renoncer à ses éditions 2020 et 2021 et bricolé un rendez-vous 2022 en à peine un mois, le comité du carnaval d’Avenches se réjouit de renouer avec des festivités à l’échelle 1:1, jusqu’à dimanche 19 mars. Au menu, trois jours de festivités sous l’égide de «Walt Disney». «Ce thème était prévu pour 2020 et des chars étaient préparés en fonction. Ils vont enfin ressortir», se réjouit Thierry Manzato, président d’organisation.

«L’automne dernier, c’était compliqué de se remettre dans l’organisation et j’ai annoncé mon souhait de remettre mon mandat.» Thierry Manzato, président du carnaval avenchois

Si l’équipe est motivée à l’heure du dernier sprint des montages et préparatifs, le patron du carnaval depuis onze ans avoue aussi un peu d’inquiétude pour l’avenir. «L’automne dernier, c’était compliqué de se remettre dans l’organisation et j’ai annoncé mon souhait de remettre mon mandat. Plusieurs membres du comité vont aussi prendre du recul», enchaîne le responsable. Le souci? Malgré plusieurs appels du pied, personne ne s’est encore annoncé pour l’édition 2024 et les suivantes.

Défis nombreux

Entre renforcer l’équipe des constructeurs de chars en leur trouvant des locaux pour l’hiver ou améliorer le bilan écologique du carnaval, les défis sont pourtant nombreux. «On a fait le tour des charistes il y a quelques jours en espérant pouvoir trouver quelques motivés à pérenniser la fête, mais pas grand monde ne s’est mis en avant», souffle Thierry Manzato. L’association gérant le carnaval envisage ainsi une assemblée extraordinaire au printemps pour tirer des plans sur l’avenir.

«On est attentifs à ce qui se passe, car la volonté municipale est de garder nos manifestations au centre.» Laure Ryser, municipale d’Avenches

Qu’adviendra-t-il si personne ne reprend la manifestation, dans une ville qui a déjà récemment perdu son opéra et dont la réfection des arènes oblige le Tattoo à se délocaliser au haras national quand le Rock’Oz Arènes passera son tour en 2023? «On est attentifs à ce qui se passe, car la volonté municipale est de garder nos manifestations au centre. On sera prêts à accompagner et aider le futur comité», commente Laure Ryser, municipale chargée de la culture et du tourisme.

À n’en pas douter, les discussions sur l’avenir du rendez-vous seront nombreuses ces trois prochains jours dans la cité romaine. En même temps, il s’agit de profiter de ce retour des confettis, à commencer ce vendredi par la traditionnelle fondue d’ouverture et la remise des clés de la ville. Samedi, près de 700 enfants des classes de toute l’enclave d’Avenches défileront au son de sept Guggenmusik, provenant de toute la Suisse. Enfin, dimanche, sept chars défileront lors du cortège humoristique. Quelque 15’000 visiteurs sont attendus sur le week-end.

