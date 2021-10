Conseil communal – Avenches rêve d’une ville plus propre Un postulat veut inciter la Municipalité à s’occuper de la problématique des déchets sauvages. Sébastien Galliker

Un postulat visant une ville d’Avenches plus propre a été validé jeudi à l’unanimité par le Conseil communal. VQH

Déchets sauvages laissés en plan, mégots jetés à terre ou encore poubelles abandonnées dans un sac de la mauvaise couleur… À Avenches, comme ailleurs, le littering est un fléau aux yeux des autorités.

Réuni jeudi pour la première séance de la législature, le Conseil communal a décidé de s’emparer du problème. Unanime, il a validé un postulat de Samuel Apothélos visant à améliorer cette problématique.

«Je n’ai pas de solution miracle à proposer, mais Avenches est une ville magnifique et doit le rester.» Samuel Apothélos, auteur du postulat

«Je n’ai pas de solution miracle à proposer, mais Avenches est une ville magnifique et doit le rester. Je pense que la commission du développement durable doit parler de cette problématique et je suis prêt à m’engager dans ce sens», a ajouté le jeune élu, qui précise qu’il ne critique pas le travail des services de voirie. «Ils font tout leur possible avec les moyens à disposition.»