L’annexe sud-est doit être restaurée. C’est la première étape d’un projet complet de remise en valeur du site historique. THIERRY GROBET

Les travaux sont chers, mais indispensables. C’est en substance l’avis du Conseil communal d’Avenches, qui a donné jeudi soir à la Municipalité les clés pour l’ouverture d’un chantier de rénovation d’un de ses emblèmes historiques et touristiques: le château.

Considéré comme l’un des plus beaux monuments de la Renaissance en Suisse, l’édifice érigé dans la seconde moitié du XVIe siècle a récemment donné des signes de fatigue. Au printemps, des morceaux de molasse et du crépi de son annexe sud-est se sont détachés. D’autant plus problématique que la façade endommagée est très en vue, donnant directement sur la place du château.

Traitement coûteux

La Commission des finances (Cofin) ne s’y est du reste pas trompée, qui souligne dans son rapport qu’il faut «profiter de cet emblème de la ville qui appartient à la commune» et donc «l’entretenir».

Reste que le rajeunissement accepté sans sourciller par les élus est pour le moins onéreux. La faute au traitement de la molasse – poste le plus important de ce projet – qui requiert une entreprise spécialisée et des procédés bien précis.

«Ces travaux n’auront aucun impact comptable sur le ménage communal, car ils seront complètement absorbés par un prélèvement sur deux fonds de réserve.» Samuel Apothélos, rapporteur de la Commission des finances

Devisé à 670’000 francs – subvention cantonale sollicitée non prise en compte –, le chantier ne se fera pas sans passer par l’emprunt. «Néanmoins, son coût n’aura aucun impact comptable sur le ménage communal, car il sera complètement absorbé par un prélèvement sur deux fonds de réserve», souligne Samuel Apothélos au nom de la Cofin.

Première étape

Ces travaux constituent la première étape d’une série d’interventions destinées à mieux mettre en valeur le site. Des économies auraient-elles pu être réalisées si toutes les façades avaient été traitées en même temps? Imaginée par la Cofin, cette éventualité n’aurait permis qu’un gain modeste en regard du coût global. Et elle aurait rendu difficile l’accessibilité au site et au théâtre qui le jouxte, selon la Municipalité.

