Troisième âge – Avenches sonde ses seniors sur leur mobilité piétonne Pour identifier les difficultés des personnes âgées dans leurs déplacements à pied, la commune organisait une balade-diagnostic. Sébastien Galliker

Aux yeux des seniors avenchois, la suppression des passages pour piétons dans la zone 30 km/h est une fausse bonne idée. PATRICK MARTIN/24 HEURES

«Supprimer les passages pour piétons dans la zone 30 km/h est un progrès qui n’en est pas un. On a beau savoir que les piétons sont prioritaires, on ne sait plus vraiment où traverser». En ce mercredi après-midi, Janine Pradervand parcourt l’avenue Jomini d’Avenches à pied au sein d’un petit groupe de seniors. Elle a répondu à l’appel de la Municipalité, qui souhaite faciliter les déplacements piétons de ses aînés et identifier les difficultés rencontrées.