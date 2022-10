Aide communale à la culture – Avenches veut aider ses festivals à remplacer les arènes La cité romaine souhaite appuyer Rock Oz’ et Tattoo à hauteur de 200’000 francs par année, jusqu’à la fin du chantier, en 2029. Sébastien Galliker

En septembre, le Tattoo était le dernier festival à se dérouler dans les arènes d’Avenches. La Ville veut soutenir leur déménagement. CHRISTIAN BRUN

Lancé cet automne, l’important chantier de conservation-restauration des arènes romaines d’Avenches empêchera les festivals de l’été de s’y installer. S’ils économiseront des frais de montage des gradins, Rock Oz’Arènes et Avenches Tattoo doivent se trouver de nouveaux points de chute, entraînant d’importants frais de logistique. Pour aider les deux rendez-vous à faire rayonner la cité, la Municipalité propose de les soutenir à raison de 200’000 francs annuels, jusqu’en 2029, année estimée pour la fin du chantier.

«Avenches Tattoo s’est tourné vers le haras national. Le festival Rock Oz’Arènes a fait des demandes auprès des instances cantonales afin de pouvoir utiliser certains de leurs terrains.» Préavis municipal

«Avenches Tattoo s’est tourné vers le haras national. Des gradins permettant de recevoir 4000 personnes seront installés. Le festival Rock Oz’Arènes a fait des demandes auprès des instances cantonales afin de pouvoir utiliser certains de leurs terrains. Ils permettraient ainsi d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs que le site de l’amphithéâtre», résume l’Exécutif dans son préavis, rappelant que le festival rock attend encore des confirmations définitives. Plusieurs sites communs ont été étudiés, mais aucun ne permet l’accueil des deux festivals de manière optimale.

Investissement important

«On tient à nos festivals et il était important de les soutenir sur le long terme dans cette phase de transition. On souhaite qu’ils puissent perdurer sur le territoire communal», commente le syndic, Gaetan Aeby, qui qualifie l’investissement d’important. Avenches pourrait ainsi aligner 1,4 million au total.

«On tient à nos festivals et il était important de les soutenir sur le long terme dans cette phase de transition.» Gaetan Aeby, syndic d’Avenches

Au vu des frais supplémentaires pour les organisateurs, Avenches propose, pour la première fois, un soutien financier direct (50’000 fr. par festival) et un montant identique en prestations diverses. La Commune prévoit d’encaisser 30’000 fr. de recettes des parkings, qu’elle loue à des privés. En 2022, l’aide communale à l’organisation des festivals s’élevait à 260’000 fr., dont 105’000 de financement pour la mise en place des gradins. Une somme que la Ville n’aura plus à investir.

Via Roma, le retour

Le Législatif devra étudier un autre crédit de soutien à une manifestation. Déjà organisé de 2006 à 2008 sous l’impulsion d’Avenches Tourisme, le rendez-vous Via Roma II devrait bénéficier d’une aide communale de 50’000 fr., sur un budget total de 195’000. Il se tiendra sur deux week-ends prolongés de juillet 2023.

«Cette manifestation était restée gravée dans les esprits des Avenchois, qui nous demandaient quand on la relancerait. Pour compenser le manque d’animation estivale due à la fermeture des arènes, on a décidé de se lancer», présente Martial Meystre, directeur d’Avenches Tourisme. La première édition mettra le Piémont et le Trentin-Haut-Adige (Tyrol du Sud) à l’honneur.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

