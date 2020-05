Renaissance de l’IENA – Avenches veut soutenir l’essor d’un paradis du poney La Municipalité sollicite un crédit de 150’000 francs pour développer le «poney paradise» de l’Institut équestre national d’Avenches. Cette aide à une société privée fera sans doute débat. Sébastien Galliker

Incendiée en 2017, la ferme des Longs Près de l’IENA a été reconstruite et sera aménagée en «poney paradise», pour lequel la Commune d’Avenches envisage un soutien financier en faveur du tourisme. Jean-Paul Guinnard

Est-ce le rôle d’une commune de soutenir financièrement une société privée? C’est la question à laquelle devront répondre les conseillers communaux d’Avenches, le 28 mai, lors de leur prochaine séance. À l’ordre du jour, les élus devront notamment se pencher sur une demande de crédit de 150’000 francs à fonds perdu en faveur de IENA Investissement Sàrl. Dans le cadre du projet de campus, né sur le site de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA) après l’incendie criminel de juillet 2017, la somme permettra de financer le futur «poney paradise».

Atout touristique

«Bien sûr, on finance une Sàrl. Mais plusieurs prestations gratuites seront proposées au public sur le site, ce qui en fait un atout indéniable pour Avenches. Notre cité est intimement liée au monde du cheval et ce préavis pour développer l’impact touristique de cette filière», rétorque Gaëtan Aeby, municipal en charge de la promotion économique. En 2018, on se rappelle que le cautionnement de fouilles archéologiques, en faveur d’une société anonyme souhaitant y implanter un cabinet médical, avait entraîné plusieurs avis défavorables.

«Bien sûr, on finance une Sàrl. Mais plusieurs prestations gratuites seront proposées au public sur le site, ce qui en fait un atout indéniable pour Avenches» Gaëtan Aeby, municipal d’Avenches

Il en ira probablement de même dans quelques jours, dans la salle du théâtre, lieu choisi pour que chacun puisse respecter la distanciation sociale. «Le sujet n’a pas fait l’unanimité dans notre groupe lors de sa première étude. Nous avons soulevé plusieurs questions. Nous attendons maintenant les rapports des commissions chargées de l’étude pour prendre position», lâche Géraldine Stucky, présidente du PS avenchois. Les quatre groupes du Législatif tiendront leurs séances de préparation du Conseil communal en début de semaine.

3,7 millions d’investissement

Attirant plus de 200’000 visiteurs par an sur son site et proposant plus de 200 boxes à chevaux loués en permanence, l’IENA emploie quelque 80 collaborateurs pour 46 ETP. Sept postes de travail sont prévus pour le campus équestre, lancé en octobre 2019, dans le cadre des travaux de reconstruction suite à l’incendie criminel ayant touché le site en juillet 2017. Un investissement global de près de 3,7 millions de francs est lancé, dont quelque 550’000 francs pour le poney paradise. «Avenches pourra ainsi devenir le point de référence en Suisse pour la formation et l’excellence en matière équine», mentionne le préavis municipal.

Des boxes pour poneys ont été aménagés à l’intérieur de la ferme par le directeur Jean-Pierre Kratzer, qui a lancé un campus équestre sous la conduite de Pierre-André Poncet. Jean-Paul Guinnard

«Cet investissement permet à Avenches de faire quelque chose en faveur du monde du cheval, que la cité met volontiers en avant pour sa promotion», ajoute Jean-Pierre Kratzer, directeur de l’IENA. Bien que sous la forme d’une Sàrl, l’entité d’utilité publique est en mains des diverses faîtières du monde du cheval en Suisse et ne contient aucune personne privée parmi ses actionnaires. Et l’inventif patron de rappeler que le public pourra profiter des lieux et voir les poneys en liberté dans leur parc. De plus, une imposante salle de conférences a été aménagée sous la toiture de la ferme des Longs Prés, qui pourra être mise à disposition d’entreprises ou sociétés locales.

Fonds régional sollicité

Si le Conseil communal donne son aval au crédit sollicité, l’IENA pourra encore percevoir une aide à fonds perdu du même montant et un prêt de 150’000 francs du fonds de développement régional. Et Gaëtan Aeby compte bien convaincre les élus par le fait que l’argent du contribuable ne sera pas utilisé, puisque la Municipalité a prévu de financer l’investissement par un prélèvement sur le fonds pour l’équipement touristique. «Celui-ci est alimenté par la taxe de séjour et doit servir à financer des travaux en faveur du tourisme», ajoute le municipal.

«Cet investissement permet à Avenches de faire quelque chose en faveur du monde du cheval» Jean-Pierre Kratzer, directeur de l’IENA

Le vice-syndic PLR ne craint donc pas un afflux de demandes de soutien du même type. Et il voit même déjà plus loin. De longue date, une offre d’hébergement est en discussion sur le site de l’IENA. Si le dossier devait aller de l’avant, le fonds touristique pourrait à nouveau être sollicité. «Tout comme la Municipalité étudierait tout projet apportant une plus-value touristique», conclut-il.