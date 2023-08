Avenir de Sports 5 – Yverdon ne transformera pas sa friche avant au moins cinq ans La Municipalité lance un appel à candidatures pour faire vivre le site d’ici là, le temps d’élaborer un nouveau projet de valorisation. Fabien Lapierre

Les anciens locaux de l’entreprise de génie civil Horace Decoppet SA, construits dans les années 1950, ont été vendus à la Ville d’Yverdon en 2016 pour 6,1 millions de francs. JEAN-PAUL GUINNARD/24HEURES

Il n’y a pas le feu au lac. C’est en substance le message de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains concernant le développement futur de Sports 5, la vaste friche industrielle de 15’000 m2 à côté du Stade municipal. Elle envisage désormais «la transformation du site d’ici à cinq ou dix ans», indique-t-elle dans un communiqué, de manière à «se donner le temps d’une réflexion approfondie sur l’avenir du site, afin de parvenir à une solution à même de fédérer l’ensemble des parties prenantes».

Cette décision fait suite à l’abandon définitif, en mars, d’un ambitieux projet de pôle culturel et sportif qui devait métamorphoser l’endroit. Ce partenariat public-privé de 32 millions de francs ne verra pas le jour faute d’avoir trouvé un compromis avec les opposants à l’enquête publique, à savoir l’association Castrum & Cie et l’association Ici initiatrice de La Dérivée, au grand dam du principal investisseur Mario Di Pietrantonio, l’ex-président d’Yverdon Sport.

Entretien et sécurisation

La Municipalité, qui avait affirmé sa volonté de faire vivre le site, lance un appel à candidatures d’ici au 25 octobre pour l’occuper – en le mutualisant au mieux – durant une phase de transition d’une durée allant de deux à cinq ans. À noter que ces derniers «participeront au codéveloppement du site et à sa valorisation», histoire de ne pas répéter deux fois la même erreur, mais au risque de fâcher une nouvelle fois la droite yverdonnoise.

Un comité de pilotage a été nommé – il réunit les services concernés et administrera l’exploitation de Sports 5 – avec «pour mission principale de parvenir à une solution durable pour le site en intégrant les besoins de la population mais aussi des milieux culturels, sportifs et sociaux». La porte reste ouverte quant à un partenariat.

La Ville procédera à des travaux d’entretien et de sécurisation des locaux, qualifiés de vétustes. Ils sont gérés par le collectif Action Culture jusqu’à la fin de l’année et accueillent diverses associations.

