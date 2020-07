Étude intercantonale – Avenir Suisse sulfate les politiques agricoles cantonales Une analyse du laboratoire d’idées libéral estime que la mise en œuvre des politiques agricoles est trop «coûteuse». Les milieux concernés jugent l’étude biaisée. Renaud Bournoud , Mathieu Signorell

Image d’illustration Keystone

L’agriculture coûte-t-elle plus qu’elle n’apporte? C’est la question, résumée sommairement, que s’est posée Avenir Suisse. Le «think tank» libéral a publié vendredi son «analyse» des politiques agricoles cantonales et plaide pour une plus grande régionalisation du secteur. Jérôme Cosandey, son directeur romand, plante le décor: «L’agriculture apporte une valeur ajoutée à l’économie et au paysage, mais cette valeur est très relative, au vu des transferts financiers que la Confédération et les cantons doivent mettre en place. La garantie de l’autonomie de l’approvisionnement du pays justifie tout à fait l’intervention de l’État. Mais dans 23 cantons, nous nous retrouvons avec une destruction de valeur, c’est-à-dire que la valeur ajoutée de l’agriculture est plus basse que les subventions qu’elle reçoit. Clairement l’argent public maintient une structure économique non viable. Sur le plan financier, c’est un business à perte.»