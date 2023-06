Fin d’un festival de cinéma – Aventiclap baisse définitivement le rideau N’ayant jamais vraiment trouvé son public, le festival broyard du cinéma suisse ne continuera ni à Avenches ni ailleurs. Sébastien Galliker

Le festival Aventiclap récompensait ses lauréats avec des Marcus d’or. DR

Le site internet donne encore rendez-vous en 2024. Il n’en sera pourtant rien. «Clap de fin pour Aventiclap», a récemment annoncé le festival avenchois du cinéma suisse. Alors qu’une possible relocalisation dans les murs du cinéma Apollo de Payerne avait été annoncée au terme de l’édition 2022, l’association déclare avoir voté sa dissolution. Bien que bouclé sur une note financière positive après 19 projections sur quatre jours en octobre dernier, le festival «n’a finalement pas atteint son objectif de fréquentation pour la cinquième année consécutive».

«Le comité doute que le fait de déplacer le festival de quelques kilomètres fasse bouger plus les gens de la Broye, même dans un cinéma officiel», note le président sortant et directeur artistique, Jean-Marc Detrey. À ses yeux, l’idée de soutenir les salles de Payerne, en y organisant un festival sur la base d’Aventiclap, «relève d’une certaine naïveté de passionnés».

Grand public absent

Lancé en 2018, le festival a accueilli des personnalités telles que Grichka Bogdanoff, Jean-Luc Bideau, Michael Steiner, Laura Chaplin ou Lauriane Gillièron. Malgré ces visites prestigieuses, la manifestation aura eu de la peine à attirer le grand public.

«On connaît la mentalité des gens de la région, plutôt attirés par les événements musicaux et festifs. Il est clair qu’un festival de ce genre ne peut attirer qu’un public de région urbaine et plutôt cinéphile.» Jean-Marc Detrey, directeur artistique d’Aventiclap

Jean-Marc Detrey note ainsi que le thème était trop culturel et pas suffisamment festif pour attirer les visiteurs dans cet endroit magique qu’est le théâtre du château d’Avenches: «On connaît la mentalité des gens de la région, plutôt attirés par les événements musicaux et festifs. Il est clair qu’un festival de ce genre ne peut attirer qu’un public de région urbaine et plutôt cinéphile.»

Le fonds de caisse de l’association a été offert à l’association Clap.ch, à l’origine du festival. Celle-ci a pour but d’encourager la culture cinématographique avec son site internet ainsi que les animations et manifestations qu’elle organise ou auxquelles elle participe.

