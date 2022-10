Festival de cinéma dans la Broye – Aventiclap souffle cinq bougies avec cinq films suisses La 5e édition du festival de film se déroulera du 6 au 9 octobre à Avenches et à Payerne. Les réservations vont bon train. Sébastien Galliker

Cette année, quatre Marcus d’or récompenseront les lauréats. Un de plus qu’habituellement, car un Marcus d’honneur sera remis. DR

«Ce n’est pas compliqué, puisque nous étions en pleine pandémie, mais les réservations s’annoncent mieux que ces dernières années.» Président et directeur artistique d’Aventiclap, Jean-Marc Detrey a le sourire qui transparaît à l’autre bout du téléphone, alors que son équipe fignole les derniers détails dans le Théâtre du Château d’Avenches. Le festival de film régional s’apprête à vivre sa 5e édition dès ce jeudi 6 octobre, jusqu’à dimanche.

«Notre idée est de mettre en avant la dernière salle broyarde, mais le cœur du festival reste ici, à Avenches.» Jean-Marc Detrey, président d’Aventiclap

Un rendez-vous qui se veut désormais broyard. Après la diffusion d’un film l’an passé, les cinq projections de la compétition nationale et d’autres rendez-vous seront également présentés au cinéma Apollo, à Payerne. Il s’agit de «Nos otages» de Michael Steiner, «Wet Sand» d’Elene Naveriani, «Last Dance» de Delphine Lehericey, «Bang!» de Richard Szotyori, et «Drii Winter» de Michael Koch. «Notre idée est de mettre en avant la dernière salle broyarde, mais le cœur du festival reste ici, à Avenches. C’est notamment là que se déroulera un concert de reprises d’Elvis après la diffusion du biopic lui étant consacré, samedi», reprend Jean-Marc Detrey.

La Castou, présidente

Exposition de photos de Los Angeles faites par l’acteur Carlos Leal, projection-débat en ouverture ou dédicaces du livre biographique «Une vie de patachon» par l’actrice La Castou sont notamment prévus dans la cité romaine. Actrice dans les séries télévisées «Les Pique-Meurons» et «Bigoudi», La Castou est la présidente du jury de cette édition 2022. Elle sera accompagnée par Lionel Frésard, Laura Kaehr, Michael von der Heide et Michel Rodde.

Alors que le film de science-fiction «Tides» de Tim Fehlbaum clôturera cette 5e édition, plusieurs autres rendez-vous sont au menu, notamment la soirée officielle du vendredi et la projection du documentaire «Ma vie est un défi» de Stéphane Rytz, jeudi soir. Il s’agit de l’histoire d’Yves Auberson, atteint de la maladie de Parkinson, et qui a parcouru plus de 100 km à pied à travers les Alpes.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

