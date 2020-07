LIVRES | 25% de rabais pour les abonnés – Aventure, dépaysement et envies d’ailleurs… – Découvrir la Suisse en transports publics De Martin Beniston

Aventure, dépaysement et envies d’ailleurs… DR

La Suisse dispose du réseau de transports publics le plus dense au monde par rapport à la superficie de son pays. Alors pourquoi ne pas en profiter, grâce à ce guide qui vous invite à parcourir ce petit pays aux multiples cultures, langues et paysages en toute liberté, en laissant la voiture à la maison pour savourer chaque instant du voyage et, mieux encore, en toute bonne conscience écologique?

Que ce soit la découverte de petits bijoux comme Appenzell, de grands classiques comme le Cervin, ou des vallées secrètes comme le Val Onsernone, ce guide vous y emmène en train, bus, bateau, téléphérique ou funiculaire. Des cartes détaillées vous invitent à parcourir des sentiers de randonnées connus – le Pas de Cheville entre Derborence (VS) et Anzeinde (VD) – et moins connus – le haut plateau de la Greina (GR et TI) –, et des idées de trajets exceptionnels en train, bus ou bateau vous surprendront.

Le guide est parsemé de petits bonus recommandant une spécialité culinaire régionale ou une activité sportive ou culturelle, ainsi que de grands coups de cœur qui mettent en lumière des endroits insolites ou spectaculaires.

D’origine anglaise et française, Martin Beniston travaille sur plusieurs continents en tant que climatologue avant son arrivée en Suisse en 1985. Engagé d’abord à l’EPFL puis à l’EPFZ, il assure en parallèle dans les années 1990 la vice-présidence de l’un des groupes de travail du GIEC, panel d’experts sur le climat lauréat du Prix Nobel de la paix 2007.

Nommé en 1996 professeur et directeur de l’Institut de géographie de l’Université de Fribourg, il y exerce jusqu’à sa nomination en tant que professeur à l’Université de Genève, dont il dirige dès 2008 l’Institut des sciences de l’environnement jusqu’à sa retraite.

Citoyen suisse dès 1992, fasciné par ce que son pays d’adoption offre en diversités tant culturelles que géographiques, il tient ici, avec ses photos, à partager quelques-unes de ses découvertes.

Prix et informations*:

Format: 17 x 24 cm, 288 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port en sus (Fr. 6.– pour 1 exemplaire en courrier B), selon frais de la poste.

Formulaire de commande