LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Aventuriers – Dix portraits d’industriels suisses Comment Rudolf Lindt découvrit-il la recette du meilleur chocolat du monde? Et comment Henri Nestlé inventa-t-il la farine lactée? Qu’est-ce qui poussa Antoine Le Coultre à fabriquer les pignons les plus précis du monde, malgré les obstacles et les échecs? Pourquoi Carl Franz Bally se mit-il à fabriquer des chaussures?

Aventuriers – Dix portraits d’industriels suisses DR

On imagine souvent que, derrière les noms de grandes entreprises suisses, se cachent les destinées tranquilles et brillantes de leurs fondateurs. Il n’en est rien. Henri Nestlé, Rudolf Lindt, Antoine Le Coultre, Fritz Hoffmann-La Roche, Franz Bally, Julius Maggi, et tous les autres ont eu des parcours de vie sinueux, hasardeux, semés d’embûches et d’échecs, bien éloignés du succès qu’ils obtinrent finalement.

Auteur de best sellers, Alex Capus explore la vie inattendue de dix inventeurs hors norme qui ont créé voici plus d’un siècle des entreprises suisses devenues mondiales. Avec humour et finesse, il dépeint des situations personnelles et sociales, des aventures entrepreneuriales et humaines, fondées sur de rigoureuses recherches historiques. Il présente ainsi le panorama d’une époque dans laquelle l’indépendance, la curiosité, le courage et la ténacité ont triomphé de toutes les difficultés et posé les bases de puissantes entreprises.

DR DR DR 1 / 8

Prix et informations*:

Prix abonné(e) 24 heures: Fr. 24.–*

Prix non-abonné(e) 24 heures: Fr. 29.–*

Format: 15 x 22 cm, 120 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port en supplément pour un ou plusieurs exemplaire(s): Fr. 5.–.

Formulaire de commande