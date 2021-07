Disparition à Écublens – Avez-vous vu ce garçon de 12 ans? Un jeune adolescent n’est pas revenu de sa séance de course à pied ce mardi matin. La police cantonale lance un avis de recherche.

Sai n’a pas été retrouvé pour l’instant. Police cantonale vaudoise

Sai, âgé de 12 ans, a quitté son domicile au chemin du Croset à Écublens ce mardi vers 9h pour faire son jogging quotidien. Il n’a donné aucune nouvelle depuis. Ses parents ont signalé sa disparition à 12h35 mais la police vaudoise ne l’a pas encore retrouvé malgré un important dispositif de recherche.

Signalement:

- Mesure 150 cm, de corpulence mince

- Cheveux noirs et courts, yeux bleus

- D’origine indienne, il ne parle pas le français mais uniquement l’anglais et le telugu

- Il est vêtu d’habits de sport avec un haut bleu, un bas de training noir et des baskets grises

- Il porte un collier orange et un bracelet de cheville noir du côté gauche

Toute personne l’ayant remarqué ou possédant des renseignements sur sa disparition est priée de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

