Appel à témoin – Avez-vous vu cet accident de circulation? Un accident impliquant un scooter et une voiture s’est déroulé vendredi après-midi sur l’avenue du Mont-Blanc à Lausanne. Un scootériste a été grièvement blessé. Comm/nfo

Le septentenaire a été pris en charge par une ambulance. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un Suisse de 78 ans conduisant un scooter a été grièvement blessé vendredi vers 13h55 et a été transporté à l’hôpital par les secours. L’accident est survenu sur l’avenue du Mont-Blanc à l’intersection avec l’avenue Durey à Lausanne.

L’avenue du Mont-Blanc a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. Cette intervention a nécessité l’engagement d’une dizaine de policières et de policiers, provenant de Police-Secours, du Groupe motocyclistes et du Groupe accidents. Deux assistants de sécurité publique et une ambulance sont également intervenus sur ce site.

Appel à témoin

La police enquête afin de déterminer le déroulement précis de l’accident. Toute personne en mesure de fournir des renseignements est priée de contacter la Police de Lausanne au 021 333 54 54.

