Avis de disparition – Avez-vous vu cette femme? La police jurassienne recherche une quinquagénaire qui n’a plus donné de nouvelles après avoir quitté son domicile de Bassecourt (JU) le jeudi 4 février.

Mme Marie-Thérèse G. était vêtue d ́une veste doudoune noire, d ́un foulard bleu-foncé et blanc. Police jurassienne

Une famille jurassienne est sans nouvelles de Marie-Thérèse G, une quinquagénaire qui a quitté son domicile de Bassecourt le jeudi 04 février vers 17h et n ́a pas été revue depuis lors.

La police jurassienne a dû émettre un avis de disparition avec l’accord de la famille.

Signalement

Dame âgée de 50 ans, 170 cm environ, 85 kg environ, corpulence forte, cheveux noirs et courts,

teint pâle, porte des lunettes médicales noires, parle français. A son départ, elle était vêtue d ́une veste doudoune noire, d ́un foulard bleu-foncé et blanc. Elle portait un pantalon jeans foncé et un T-shirt bleu foncé avec trois signes chinois sur le devant. Elle portait des baskets grises et avait emporté son sac à main rose pâle ainsi qu’un étui à documents en plastique.

La police jurassienne prie toutes personnes pouvant fournir des informations de contacter sans délai la Centrale d’engagement et de télécommunication au 032 / 420 65 65.

Eto/Comm