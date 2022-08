Avis de disparition – Avez-vous vu cette personne? Âgé de 67 ans, M. Behrem B. a disparu dimanche après-midi de son domicile à Lausanne. Toutes personnes ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de contacter la police.

M. Behrem B. mesure 180 cm, a une corpulence forte, une calvitie frontale, des cheveux et une barbe gris-blanc ainsi qu’une grande cicatrice sur le haut du crâne de l'oreille gauche à l'oreille droite. DR

Les recherches entreprises par la police n’ont pour l’instant pas permis de le retrouver. M. Behrem B. ne parle pas le français et doit suivre un traitement médicamenteux. Il pourrait se trouver dans le sud de Lausanne.

Il correspond au signalement suivant : 180 cm, corpulence forte, calvitie frontale, cheveux et barbe gris-blanc, grande cicatrice sur le haut du crâne de l'oreille gauche à l'oreille droite. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt noir, d'un bas de training gris et de baskets blanches et il portait une casquette bleue et une sacoche en bandoulière noire.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne depuis le dimanche 7 août ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Centrale vaudoise de police (CVP) au +41 21 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.

