Avis de disparition – Avez-vous vu ce jeune homme disparu à Genève? Les forces de l’ordre sont sans nouvelles d’un trentenaire résidant sur la commune du Grand-Saconnex, et qui a pour habitude de se déplacer à vélo.

Rodrigo M. a pour habitude de se déplacer à vélo. Police genevoise

La police genevoise est à la recherche de Rodrigo M., un jeune homme âgé de 30 ans, vu pour la dernière fois le 21 septembre 2020.



Le trentenaire porté disparu réside sur la commune du Grand-Saconnex et présentait un état psychologique dégradé. Il a pour habitude de se déplacer à vélo (ancien modèle de course, orange avec cadre en carbone) et reste habituellement sur le canton de Genève.

Il répond au signalement ci-après:

Rodrigo M. : né le 20.03.1990, mesure 169 cm, a des cheveux noirs et bouclés.

Habillement : pantalon brun et veste polaire blanche.



Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 (0)22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.

NXP