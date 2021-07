C’est vous qui le dites 5 juillet - Avions de combat, amende, vaccination

Avions de combat

Un nouveau looping fédéral va commencer

En 2012, le Gripen avait divisé autant l’opinion publique. De partout, cet avion de combat suscitait les controverses. Et pourtant il y avait une commission, une sous-commission, etc., qui réfléchissaient aux solutions, tout en ne parlant pas le même langage. Est-il possible en 2021, et en si peu de temps, que le F-35A ait été évalué sur ses capacités, ses performances.

Nous avons l’impression de nouveau qu’ils sont victimes de l’immense variété des expériences, en se sentant pressés par la montre. Beaucoup d’experts se perdent dans les attentes, ne savent plus exposer brièvement les différences de départ, comment et avec quels objectifs cette problématique va être traitée. Ne dit-on pas que trop de perfection crée des imperfections?