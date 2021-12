C’est vous qui le dites 20 décembre - Avions de combat, politique, certificat Covid, mobilité

Avions de combat

La mégalomanie d’acheter ce qui est superflu

À propos de la lettre de lecteur de M. Pierre Schweig intitulée «Avions de combat ou santé publique?»(«24 heures» du 7 décembre 2021).

L’article de M. Schweig est d’une pertinente acuité, entachée d’une triste vérité, et il n’est pas le seul à dénoncer cette ineptie fédérale, véritable cacophonie qui rappelle tristement le même flop de l’année 1964 avec l’affaire des Mirage.

Notre armée exige toujours ce qui coûte le plus et de surcroît pas nécessaire. Quand Armasuisse et nos gradés comprendront-ils qu’il ne faut pas acheter ce qui est dispendieux, mais ce qui est le plus utile? Je pense que, dans l’état actuel de la situation planétaire, la défense et la parade aux cyberattaques ou, à l’inverse, son utilisation, serait sérieusement plus efficace que tous les objets volants si beaux soient-ils.