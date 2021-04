Une balade en réalité augmentée – Avions et fusées virtuels en plein cœur des forêts de Froideville Spécialiste des images de synthèse, Didier Thery a conçu pour le plaisir une balade didactique à parcourir librement natel en main. Sylvain Muller

Didier Thery faisant la démonstration de son site internet qui implante des appareils volants dans le décor et les accompagne d’une présentation orale. Laurent de Senarclens

Que le Spirit of St Louis, ce premier avion à avoir traversé l’Atlantique en 1927, se pose dans un champ de Froideville, passe encore. Mais que l’avion solaire Solar Impulse ou la navette spatiale américaine aient réussi à atterrir en pleine forêt, on n’en revient toujours pas. C’est pourtant bien ce qui s’affiche sur l’écran de notre smartphone. On peut même se déplacer autour tout en écoutant des explications préenregistrées.

Tout cela est l’œuvre de Didier Thery, spécialiste français des images de synthèse et de la réalité augmentée. Installé dans le Gros-de-Vaud depuis deux ans, il s’est fait plaisir en créant une balade didactique de 7 km, parsemée d’une quinzaine de postes virtuels. Le tout sera accessible gratuitement dès samedi 1er mai et ne nécessitera pas l’installation d’une application. Un navigateur web sur un smartphone récent suffit, ce qui en fait une première mondiale selon son créateur.