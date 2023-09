Avis de disparition – Avez-vous vu cette personne? La police est à la recherche de Fernando S., porté disparu depuis mardi. L’homme est atteint de la maladie d’Alzheimer et peut être désorienté. Léa Frischknecht

Les enquêteurs de la Brigade des délits contre la personne (BDP) sont à la recherche de Fernando S., qui a quitté son domicile le mardi 5 septembre à 11 h, sans papiers d’identité, sans argent et sans téléphone portable. L’homme âgé de 61 ans est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il comprend le français, parle l’italien mais a beaucoup de difficulté à s’exprimer et peut être désorienté.

La police précise que Fernando S. fréquente habituellement les secteurs des Charmilles, de la gare Cornavin, du bord du Rhône, du quai du Sujet et de Plainpalais. Il mesure 180 cm pour 65 kg, a une corpulence normale avec des cheveux gris courts et des yeux bruns. Au moment de disparition, il portait un pantalon beige, une chemise grise avec des lignes et des baskets bleues.

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.

Pour rappel, il s’agit du deuxième avis de disparition en deux jours. Une femme était également recherchée par la police mardi. Elle a été retrouvée saine et sauve mercredi.

