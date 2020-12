Confirmation du Tribunal fédéral – Avocate vaudoise suspendue pendant quatre mois La sanction prise à l’encontre de Me Véronique Fontana, à Lausanne et à Morges, prendra effet le 1er janvier. Une ancienne bâtonnière, Me Cereghetti, est chargée de la suppléer. Philippe Maspoli

M e Véronique Fontana fait l’objet d’une suspension de quatre mois, exécutoire dès le 1 er janvier 2021. Sébastien Anex

La décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) de mardi 15 décembre. Dès le 1er janvier 2021, Me Véronique Fonana, une avocate connue notamment pour avoir présidé le TCS Vaud et défendu l’assassin récidiviste Claude Dubois, sera temporairement interdite de pratiquer, jusqu’au 30 avril. Le 13 novembre 2019, la Chambre vaudoise des avocats l’avait sanctionné de six mois de suspension en raison d’une facturation indue dans le cadre de l’assistance judiciaire. Six mois, c’est le maximum possible avant la radiation. Le Tribunal cantonal avait réduit cette durée à quatre mois. Et Me Fontana a perdu son recours au Tribunal fédéral, qui a confirmé la décision de la justice vaudoise.