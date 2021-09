Tastevin – Avoir les clés de Saint-Émilion Vin de création, le Clavis Orea 2018 séduit par sa finesse et son prix raisonnable. David Moginier

À Bordeaux, il y a bien sûr les grands châteaux et leurs prix de folie, les petits domaines plus accessibles, quelques vins de négoce moyennement réussis. Et des créations, comme celle de ces deux passionnés qui sélectionnent depuis 2015 des parcelles en Saint-Émilion, dans les Vignobles Rollet, pour en faire un vin puissant et fin, Clavis Orea. D’un côté, le sommelier Lahcene Boutouba, passé par des hôtels de luxe et des grands négoces. De l’autre, l’œnologue Franck Jugelmann, consultant de châteaux comme Haut-Brion.

Le millésime 2018 compte 70% de merlot, 20% de cabernet franc et 10% de cabernet sauvignon, limité à environ 500 g/m² dans des vignes de 38 ans en moyenne. Le raisin macère ensuite cinq jours à 6 degrés, dans des cuves en béton/époxy, avant une fermentation en température contrôlée d’une quinzaine de jours. Des pigeages manuels et des remontages doux poursuivent la vinification. L’élevage dure seize mois en fûts neufs, puis une partie termine en cuves la deuxième année.

Au final, un vin au nez magnifique, beaucoup de fruits noirs, myrtilles, cassis, des touches mentholées, des notes de truffe, avant que le cacao et les épices apparaissent. La bouche est franche, subtile, avec des tanins puissants à la texture fine. Et une finale fruitée et de grande longueur. Une grande réussite.

