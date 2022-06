Donald Trump n’a pas réussi à se maintenir au pouvoir par la force après sa défaite en 2020. Mais il règne encore, grâce aux zélés juges de la Cour suprême qu’il a nommés durant son mandat. En quelques jours, les décisions rendues par la plus haute juridiction du pays ébranlent les États-Unis, comme des bombes à retardement de l’ère Trump.

En supprimant le droit fédéral à l’avortement, la Cour suprême, dominée par des juges ultraconservateurs, dresse une Amérique contre l’autre. Dans les États républicains, on ferme les cliniques où on pratiquait des IVG et on envisage de poursuivre les femmes qui voyageront pour se faire avorter ou recevront par courrier une pilule abortive. Dans les États démocrates, comme la Californie ou l’État de New York, on se prépare à devenir des «sanctuaires» pour les femmes désireuses d’avorter, comme on le ferait pour des espèces menacées.