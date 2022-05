Quel est le point commun entre la droite conservatrice américaine et le mouvement taliban? Leur obsession du corps des femmes. Aux États-Unis, plus de la moitié des États fédérés sont prêts à dégainer des lois interdisant ou rendant presque impossible l’avortement, dès que la Cour suprême aura abrogé l’arrêt Roe v. Wade, qui reconnaît depuis 1973 l’IVG comme un droit garanti par la Constitution.

L’aboutissement de décennies de lutte des milieux ultracatholiques et évangéliques, relayés par l’appareil judiciaire et le parti républicain qui en fait aujourd’hui son principal cheval de bataille électoral, sous l’influence des élus du Sud et du Midwest.

Abo Décision de la Cour suprême Illinois et Missouri, les États désunis de l’avortement Alors que la guerre en Ukraine déstabilise l’économie et menace la paix mondiale, les conservateurs jugent capital de reprendre le contrôle des ventres de l’Amérique. Ce que certains appellent «la revanche des hommes blancs». Aux frontières de ces États «pro-vie», les États progressistes érigent des cliniques où l’on pratique des IVG, sorte de camps de réfugiées de l’avortement, qui disent l’absurdité de cette croisade ultrarigoriste. Au même moment à Kaboul, les talibans ne savent plus qu’inventer pour enterrer les femmes. Interdites d’écoles, d’études, de travail, de voyage, de permis de conduire, de restaurant et bâchées de la tête aux pieds. Le pays sombre dans la misère, les bailleurs de fonds internationaux refusent de traiter avec le régime, l’insécurité resurgit en Afghanistan… mais les talibans ont le sens des priorités, comme les élus et juges américains qui gouvernent et statuent la Bible à la main. Aux États-Unis, les femmes et ceux qui défendent leurs droits pourront se révolter dans les urnes… En Afghanistan, elles n’auront bientôt plus de visage ni de voix pour dénoncer leur brutale élimination.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

