Mon animal et moi – «Avrora» et «Rica» vivent leur handicap bien entourées par Stéphanie Investie et généreuse, la Fribourgeoise est aux petits soins pour ces deux chiennes adoptées dans un refuge en Moldavie où elle était bénévole. Fabienne Rosset

Stéphanie en balade à Fribourg avec ses deux chiennes, «Rica» et «Avrora». YVAIN GENEVAY

Dans son coquet appartement situé au rez d’un immeuble caractéristique de la basse ville de Fribourg, Stéphanie Cotting reçoit, entourée de ses chiennes Avrora et Rica. «Je ne sais pas de quelles races elles sont, la vétérinaire non plus. Je surnomme Avrora la «renarde» et Rica la «louve». Ça leur va plutôt bien, je trouve.»