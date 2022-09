Cinq ans après la votation «Prévoyance vieillesse 2020» et le refus d’augmenter d’un an l’âge de la retraite des femmes, voilà le peuple suisse amené à voter de nouveau sur une réforme de la loi fédérale sur l’AVS le 25 septembre prochain. Comme «PV 2020», en plus de l’augmentation de la durée de vie professionnelle pour les femmes, «AVS 21» prévoit une flexibilisation de l’âge de départ à la retraite pour toutes et tous, entre 63 et 70 ans. Le deuxième objet de la réforme porte, lui, sur un financement additionnel de l’AVS, par le biais d’un relèvement de la TVA. Objet pareillement refusé en 2017.

Si les femmes le sont principalement aujourd’hui, nous sommes donc tous et toutes bel et bien concerné∙e∙s par la réforme AVS 21, que cela soit au niveau de notre pouvoir d’achat ou d’une détérioration programmée de nos conditions de travail et de rente. Car le projet politique, derrière l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et la flexibilisation annoncée de la fin de vie professionnelle, est clair: nous faire tous et toutes travailler plus longtemps, mais surtout les moins aisé∙e∙s de la société.

«De fortes disparités de revenu et de rente existent toujours entre les hommes et les femmes en Suisse, qui fait ici mauvaise figure en comparaison européenne.»

Incompréhension également face à la volonté de faire travailler la population féminine une année supplémentaire, alors que de fortes disparités de revenu et de rente existent toujours entre les hommes et les femmes en Suisse, qui fait ici mauvaise figure en comparaison européenne.

En dehors d’un écart salarial persistant à ce jour, une des causes principales de cette inégalité économique découle de l’occupation de postes à temps partiel par les femmes, leur permettant de concilier vie familiale et professionnelle. Une part importante des pertes de leur revenu est liée au fait de se retirer de la vie professionnelle lors du congé maternité et, dans la continuité, de prendre en charge le travail domestique non rémunéré, assurant ainsi le renouvellement des générations, est-il utile de préciser ici, activité indispensable à la viabilité de nos systèmes de retraite.

Injustice faite aux femmes

Une répartition plus égalitaire de ces tâches au sein du couple et/ou un développement digne de ce nom des structures d’accueil de la petite enfance et du parascolaire permettrait aux femmes de pouvoir mieux assurer leur prévoyance professionnelle, deux conditions non remplies à l’heure actuelle. Si la réforme AVS 21 devait être acceptée, ce serait d’abord une grande injustice faite aux femmes de ce pays.

L’AVS est le plus égalitaire des trois piliers de prévoyance et elle fait preuve de solidité dans la durée, quoi qu’en disent ses détracteurs. Vouloir la démanteler, dans l’immédiat sur le dos des femmes, mais pour tous et toutes dans la durée, conduira à creuser encore plus les inégalités entre les citoyens et citoyennes de ce pays. La solidarité passe par un non à AVS 21 dans les urnes le 25 septembre.

Véronique Landry Membre du Syndicat des services public

