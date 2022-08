Le 25 septembre, nous votons sur le projet AVS 21, qui consiste à économiser 8 milliards en faisant travailler les femmes une année de plus. En plus d’être injuste pour les femmes, déjà discriminées tout au long de leur carrière, cette réforme fait partie d’un projet plus vaste de démantèlement des mesures de solidarité dans notre système de retraite. Démonstration!

Dans le 1er pilier, on veut donc augmenter le temps de travail et rendre plus difficile l’accès au départ à la retraite anticipé. Il s’agit d’une baisse des prestations de l’AVS, une perte sèche de rente pour les femmes et les couples. Pire, le projet ne résout en rien le problème des rentes trop basses.

«Le projet de ce parlement, c’est prendre aux travailleurs et travailleuses modestes pour donner aux riches.»

Ces mesures d’économie sur le dos des femmes se font alors que l’AVS se porte bien (2,6 milliards de bénéfices en 2021). Pourtant, le parlement ne veut pas s’arrêter là. Si le verrou de l’âge de la retraite des femmes saute, la suite est déjà prévue: l’augmentation de l’âge de la retraite pour tout le monde.

Dans le 2e pilier (LPP), alors que les rentes diminuent et que les bas salaires (en particulier les femmes) sont fortement pénalisés, le Conseil national a voté une réforme qui va baisser les rentes pour tout le monde, sans système de solidarité pour compenser les petites retraites. Ce débat se fait pourtant dans le cadre d’une proposition des partenaires sociaux qui aurait permis de baisser le taux de conversion sans baisser les rentes. De plus, la promesse qui avait été faite par la majorité de droite d’améliorer les rentes des femmes et les bas salaires par le biais de la LPP n’est pas tenue.

Dans le 3e pilier, la majorité prévoit d’augmenter les déductions fiscales possibles à 15’000 francs. Avec pour conséquence plus de 500 millions de pertes fiscales annuelles, alors que seulement 10% des personnes qui ont un troisième pilier arrivent à la limite fixée actuellement à 6883 francs.

Diminution de la solidarité

Le projet de la majorité de droite est donc clair: favoriser les retraites des plus riches, qui pourront d’ailleurs facilement prendre une retraite anticipée, en faisant travailler les autres plus longtemps. S’ajoutent à cela d’autres cadeaux fiscaux, notamment la suppression de l’impôt anticipé sur lequel nous votons aussi le 25 septembre, et dont les pertes fiscales estimées dépassent les économies qui seraient réalisées sur le dos des femmes par AVS 21.

AVS 21 est donc une première partie d’un plan plus large, qui vise à diminuer la solidarité dans notre système d’assurance sociale et favoriser la prévoyance privée. Le projet de ce parlement, c’est prendre aux travailleurs et travailleuses modestes pour donner aux riches. L’AVS 21, en plus d’être injuste pour les femmes, est le premier pas dans cette direction. Le 25 septembre, la population doit donner le signal clair qu’aucune étape de ce projet ne sera acceptée.

Léonore Porchet Conseillère nationale Les Vert·e·s

